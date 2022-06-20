Возможный соперник Бетербиева назвал ключ к победе над ним

Британский боец полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Энтони Ярд (22-2, 21 KO), занимающий первую строчку рейтинга WBO, назвал ключ к победе над обладателем титулов WBC, IBF и WBO, непобеждённым российским нокаутёром Артуром Бетербиевым (18-0, 18 KO).

«Бетербиев прилетит в Лондон, и мы подерёмся. Будет интересно. Именно ради таких боёв я в спорте. Да, это большие деньги, но там, откуда я родом, важно и наследие. Потому что деньги заканчиваются. Уверен, я смогу удивить людей.

Ключ к победе над Бетербиевым – быть острее, быстрее и умнее. И мы увидим это в ночь поединка. Судя по тому, что я увидел, он по-настоящему силён, но он бросается с ударами. А наибольший урон в боксе причиняют удары, которые вы не видите», – приводит слова Ярда издание Daily Mail.