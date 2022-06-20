Промоутер Бетербиева — о бое с Биволом: мы не станем драться на DAZN

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (18-0, 18 KO), заявил, что не отпустит своего подопечного выступать на сторонней телевизионной площадке.

Напомним, у Бетербиева эксклюзивный контракт на показ его боёв с телеканалом ESPN. Ещё один чемпион дивизиона, Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO), проводит поединки на стриминг-сервисе DAZN.

«Нужно кое-что сказать по поводу Бетербиева. Теперь, когда он стал известен публике (после победы над американцем Джо Смитом-младшим. – Прим. «Чемпионата») и о нём узнало так много людей, мы не станем проводить бой на DAZN, который никто не смотрит», – приводит слова функционера издание BoxingScene.