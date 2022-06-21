Кормье назвал Махачева лучшим бойцом в мире в лёгком весе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье, в настоящий момент работающий комментатором, высоко оценил Ислама Махачева.
«То, что дагестанские спортсмены очень талантливы, может удивлять вас, но для тех, кто выступал на чемпионатах мира и других международных турнирах, это давно известно. Когда я выиграл бронзу на чемпионате мира, то у России было пять-шесть чемпионов и большая из Дагестана.
Они умеют бороться. Я в этом убедился, когда увидел сначала Хабиба, а потом Ислама. Тогда я подумал, что если дагестанцы начали заниматься смешанными единоборствами, то это проблема для всего мира. Так и получилось. Махачев сейчас лучший боец мира в лёгком весе. Ему нет равных, и он очень уверен в своей борьбе», — цитирует Кормье MMA Fighting.
Ислам Махачев на данный момент ведёт серию из 10 побед подряд. В своём последнем поединке Махачев выиграл у Бобби Грина.
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