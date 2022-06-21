Видео: Усик и Джошуа впервые сошлись лицом к лицу перед реваншем

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) и его соперник, британский экс-чемпион Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) впервые сошлись лицом к лицу перед своим реваншем, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Напомним, первая встреча бойцов состоялась в сентябре в городе Тоттенхэм (Великобритания). Тогда Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и стал одним из немногих бойцов в истории спорта, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
Победитель противостояния имеет шансы встретиться с неформальным лидером дивизиона и обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).
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