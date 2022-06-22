Менеджер команды Хабиба оценил шансы Стерлинга в боях с Сехудо и Диллашоу

Менеджер команды бойцов Хабиба Нурмагомедова Али Абделазиз дал оценку Алджамейна Стерлинга в бою с Ти Джей Диллашоу и Генри Сехудо.

«Я знаю, что ты легко победишь Ти Джей Диллашоу, но Генри Сехудо совершенно другой зверь.Никто из 135 бойцов не смог даже коснуться его», — написал Абделазиз в Твиттере.

Не так давно Генри анонсировал своё возвращение в октагон, заявив, что, скорее всего, будет готов драться ближе к концу года. Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.

Напомним, недавно UFC обновил рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.



Чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг поднялся на одну строчку и занимает восьмое место в рейтинге.