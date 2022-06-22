Охранник, нокаутировавший хулигана в ТЦ, вызвал Тайсона на бой-реванш
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Бывший профессиональный боксёр и чемпион Британии в супертяжёлом весе Джулиус Фрэнсис, прославившийся благодаря вирусному видео, в котором он нокаутирует буйного посетителя ресторана, заявил о желании провести реванш с легендарным американцем Майком Тайсоном.
Напомним, бойцы встречались в январе 2000 года в Манчестере, и тогда «Железный» Майк победил техническим нокаутом во втором раунде.
«Если найдётся промоутер, который организовал бы бой… Я никогда не любил говорить о деньгах, но если предложение будет достойным, то кто знает, что произойдёт?
Я собираюсь озвучить это. Я скажу: «Да, мы могли бы устроить реванш». Правда, я не уверен, что кто-то будет это смотреть, но я бы согласился», – приводит слова бойца издание TMZ.
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