Майкл Биспинг объяснил, почему Конор Макгрегор должен подраться с Тони Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг считает, что звёздный ирландец Конор Макгрегор мог бы провести поединок с американским ветераном организации Тони Фергюсоном.
«При всём уважении к Макгрегору ему нужен бой, в котором он победит. И это хороший бой для Тони Фергюсона. Тони принимает удары на себя. Раньше я уже говорил об этом и не хочу повторяться. Тони поглощает урон. И мне кажется, что его собственный стиль настиг его.
Это имеет смысл для них. У обоих в последнее время проблемы и большие имена. У обоих зрелищный стиль, им нравится постепенно «вкатываться» в бой. Так что да, это можно было бы устроить», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Биспинг рассказал о «нападении роботов» на турнире UFC 275 в Сингапуре.
- 21 июня 2022
-
21:05
-
20:50
-
19:53
-
19:50
-
19:20
-
18:56
-
18:10
-
17:50
-
17:17
-
16:40
-
16:17
-
15:41
-
15:14
-
14:47
-
13:16
-
13:14
-
12:46
-
11:46
-
11:43
-
11:30
-
11:03
-
10:13
-
10:08
-
09:42
-
09:11
-
06:55
-
04:28
-
01:04
-
01:00
-
00:50
- 20 июня 2022
-
23:56
-
23:56
-
23:36
-
22:54
-
22:51