Майкл Биспинг объяснил, почему Конор Макгрегор должен подраться с Тони Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг считает, что звёздный ирландец Конор Макгрегор мог бы провести поединок с американским ветераном организации Тони Фергюсоном.

«При всём уважении к Макгрегору ему нужен бой, в котором он победит. И это хороший бой для Тони Фергюсона. Тони принимает удары на себя. Раньше я уже говорил об этом и не хочу повторяться. Тони поглощает урон. И мне кажется, что его собственный стиль настиг его.

Это имеет смысл для них. У обоих в последнее время проблемы и большие имена. У обоих зрелищный стиль, им нравится постепенно «вкатываться» в бой. Так что да, это можно было бы устроить», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Биспинг рассказал о «нападении роботов» на турнире UFC 275 в Сингапуре.