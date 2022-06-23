Исмаилов — Кудряшову: 93 кг, и мы побоксируем, а в ММА можешь весить и 150 кг

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного поединка с бывшим чемпионом мира по боксу Дмитрием Кудряшовым.
«Прямо говоря, нет такого, чтобы Дима был мне интересен. Нет такого, чтобы я пришёл и бросил ему вызов. Я всего лишь показал (в ролике, выложенном в социальной сети), что будет, если это случится. Вы должны понимать, что я не бросал вызов Дмитрию Кудряшову. Это не тот случай: «он бросил ему вызов, и должен принять условия Кудряшова».
Нет, я не бросал ему вызов. Я объяснил, что раскатаю его в ринге, если дело дойдёт. С его бывшим оппонентом я дрался в категории до 90 кг. Я не говорю Дмитрию, возвращайся в этот дивизион, но мы же прислушиваемся к мнению публики. Если публике это интересно, и если это интересно Диме, я сделаю ему скидку – 93 кг, и мы побоксируем, а в ММА он может весить и 150 кг. Я не буду против», — приводит слова Исмаилова Metaratings.
Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.
- 23 июня 2022
-
11:21
-
11:15
-
10:30
-
10:02
-
10:02
-
09:39
-
08:06
-
07:55
-
07:38
-
07:26
-
06:59
-
06:35
-
06:34
-
05:45
-
00:49
- 22 июня 2022
-
22:58
-
21:56
-
20:06
-
19:54
-
19:50
-
18:59
-
18:49
-
18:40
-
18:04
-
16:58
-
16:51
-
16:15
-
15:55
-
15:48
-
15:36
-
15:09
-
14:53
-
13:52
-
13:40
-
12:43