Исмаилов — Кудряшову: 93 кг, и мы побоксируем, а в ММА можешь весить и 150 кг

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного поединка с бывшим чемпионом мира по боксу Дмитрием Кудряшовым.

«Прямо говоря, нет такого, чтобы Дима был мне интересен. Нет такого, чтобы я пришёл и бросил ему вызов. Я всего лишь показал (в ролике, выложенном в социальной сети), что будет, если это случится. Вы должны понимать, что я не бросал вызов Дмитрию Кудряшову. Это не тот случай: «он бросил ему вызов, и должен принять условия Кудряшова».



Нет, я не бросал ему вызов. Я объяснил, что раскатаю его в ринге, если дело дойдёт. С его бывшим оппонентом я дрался в категории до 90 кг. Я не говорю Дмитрию, возвращайся в этот дивизион, но мы же прислушиваемся к мнению публики. Если публике это интересно, и если это интересно Диме, я сделаю ему скидку – 93 кг, и мы побоксируем, а в ММА он может весить и 150 кг. Я не буду против», — приводит слова Исмаилова Metaratings.

Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.