Двалишвили может сменить весовую категорию, чтобы не драться со Стерлингом

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о готовности сменить весовую категорию, чтобы избежать поединка со своим одноклубником Алджэмейном Стерлингом.

«Стерлинг будет править легчайшим дивизионом столько, сколько ему захочется. А я выиграю этот бой, передохну и, возможно, спущусь в наилегчайший вес. Посмотрим. Сначала мне нужно пройти Алдо.



Думаю, я вполне могу уложиться в лимит наилегчайшей категории. Но сперва нужно будет провести обследования, возможно, Институт UFC поможет мне с этим. Если выяснится, что я могу сделать этот вес, то почему нет?» — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.

Последний бой Двалишвили провёл на UFC 266 в мае. Тогда он одолел техническим нокаутом во втором раунде бразильского экс-претендента Марлона Мораеса.