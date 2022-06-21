Пока Ян выбирал соперника, всех разобрали. Самое время схлестнуться с Двалишвили

В легчайшем дивизионе UFC сложилась максимально неоднозначная ситуация. В топ-15 рейтинга поединки анонсированы или находятся в разработке у 12 из 15 бойцов. Одним из исключений стал Пётр Ян – пока российский боец выбирал оппонента, все они нашли альтернативный вариант.

Алджэмейн Стерлинг, вероятнее всего, побьётся за пояс с Ти Джеем Диллашоу, а Жозе Альдо проэкзаменует другого врага Петра, Мераба Двалишвили. Реванш с Кори Сэндхагеном тоже не состоится: американец зарубится с китайцем Сонгом Ядонгом. Марлон Вера не захотел ждать октября и принял поединок с Домиником Крузом, а звёздный Шон О’Мэлли встретится с Педро Муньосом. Даже у Рики Симона есть «партнёр по танцам» – его ждёт непобеждённый Джек Шор.

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

Две доступные опции для Петра на данный момент – Роб Фонт (два поражения подряд) и Адриан Янез (новичок топ-15). Оба – совсем не уровень Яна, поэтому придётся ждать. На первый взгляд, кажется, что для российского бойца это хорошая возможность перевести дух и понаблюдать, как пройдут их поединки, после чего выбирать соперника уже исходя из перестановок в рейтинге.

Вероятно, именно это имел в виду Пётр, говоря о том, что осенью любой из топ-соперников может получить бой с ним. Вот только нужен ли будет Ян реально лучшим в его дивизионе? Победители поединков Альдо – Двалишвили и Вера – Круз скорее будут претендовать на пояс или зарубятся друг с другом, а Петру придётся довольствоваться боем с одним из проигравших в этих противостояниях. Другая опция – схватка с неудачником титульника. На другие варианты вряд ли согласится сам Ян – О’Мэлли, Сэндхаген и прочие даже после побед не заслужат бой с россиянином.

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но поможет ли Петру победа над одним из неудачников? Это может отодвинуть Яна от титульной гонки ещё сильнее – новый или старый чемпион только найдёт лишний повод отказываться от схватки с российским бойцом, ведь он побил не одного из лучших. Даже в случае победы над одним из проигравших Петру будет сложно удержать первую строчку в рейтинге, а значит, получить бой за титул.

Самым удачным вариантом для Яна было бы не выжидать, а вмешаться в организацию боя Альдо и Двалишвили. Победа над грузинским бойцом именно сейчас даст Яну прямую путёвку в схватку за титул, и уже никто не сможет это оспорить. А если не получится договориться с представителями Мераба, реванш с бразильцем тоже тянет на претендентский поединок, но в обоих случаях нужно действовать сейчас, а не ждать осени.