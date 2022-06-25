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Боб Сапп: никто бы вообще не говорил о Майке Тайсоне, если бы не я!

Боб Сапп: никто бы вообще не говорил о Майке Тайсоне, если бы не я!
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Известный американский ветеран смешанных единоборств Боб Сапп высказал мнение, что именно он ответственен за популярность, которая пришла к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе Майку Тайсону.

«Мы впервые столкнулись в 2003 году в Лас-Вегасе. Когда я встретил его в «Белладжио», то произошёл обмен толчками. Я несу ответственность за то, что он вышел из отставки. Невозможно, чтобы кто-то был фанатом Майка Тайсона, не будучи фанатом Боба Саппа, потому что я тот парень, который вытащил его из отставки! Никто бы вообще не говорил о нём, если бы не я!» — приводит слова Саппа MMANytt.

На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Майк Тайсон спел и станцевал в костюме пчелы:

Вот почему Тайсона все боялись. Вырубил соперника за 38 секунд и дал судье в глаз! Вот почему Тайсона все боялись. Вырубил соперника за 38 секунд и дал судье в глаз!
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