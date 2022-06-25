Боб Сапп: никто бы вообще не говорил о Майке Тайсоне, если бы не я!

Известный американский ветеран смешанных единоборств Боб Сапп высказал мнение, что именно он ответственен за популярность, которая пришла к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе Майку Тайсону.
«Мы впервые столкнулись в 2003 году в Лас-Вегасе. Когда я встретил его в «Белладжио», то произошёл обмен толчками. Я несу ответственность за то, что он вышел из отставки. Невозможно, чтобы кто-то был фанатом Майка Тайсона, не будучи фанатом Боба Саппа, потому что я тот парень, который вытащил его из отставки! Никто бы вообще не говорил о нём, если бы не я!» — приводит слова Саппа MMANytt.
На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Майк Тайсон спел и станцевал в костюме пчелы:
- 25 июня 2022
-
17:48
-
17:46
-
17:06
-
16:48
-
15:34
-
15:30
-
15:27
-
15:11
-
14:57
-
14:54
-
14:53
-
13:46
-
13:03
-
12:07
-
11:35
-
11:15
-
10:36
-
09:56
-
09:29
-
06:50
-
06:46
-
05:10
-
04:45
-
03:51
-
03:13
-
02:39
-
01:35
-
01:17
-
00:47
- 24 июня 2022
-
23:45
-
22:45
-
21:01
-
20:23
-
19:59
-
19:00