Канело — о поражении в бою с Биволом: моё время ещё придёт

Известный мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес высказался о своём поражении в поединке с россиянином Дмитрием Биволом.
«Я не ищу оправданий. Но как команда мы знаем, что случилось, почему я устал. Если посмотрите первые пять раундов, то я побеждал, а затем начал уставать. Я проиграл и воспринимаю это как поражение. Моё время снова придёт, я снова получу свой шанс, а там всё будет иначе. Не хочу говорить о том, что произошло. Я проиграл и принял это. Мы должны принимать всё таким, как есть», — рассказал Альварес в интервью FightHub.
Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая этого года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин победил единогласным решением судей – 115:113. После боя Атлетическая комиссия штата Невада наложила на мексиканца медицинское отстранение сроком на 45 дней.
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