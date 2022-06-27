«Я бы наглухо нокаутировал его». Пэдди Пимблетт хочет подраться с Логаном Полом
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Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт заявил о желании встретиться со скандально известным американским видеоблогером Логаном Полом, время от времени выступающим по боксёрским правилам.
«Он знает, что за парень говорит, и знает, что это я сейчас лицо UFC. И мне всё равно, чуваки, в каком весе драться с ним.
Я бы подрался и в 185 фунтах (84 кг) или, возможно, спустил бы его в 175 фунтов (80 кг). Я бы сразился с ним в этом весе, но согласился бы и на 185 фунтов. И, чёрт возьми, наглухо нокаутировал бы его», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Напомним, свой третий поединок в UFC Пимблетт проведёт на турнире UFC Fight Night 208, который состоится 24 июля в Лондоне.
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