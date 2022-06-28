Бетербиев: не успел устать в бою со Смитом

Российский боксёр Артур Бетербиев поделился эмоциями после возвращения в Россию. Напомним, 19 июня россиянин одержал победу в бою с американцем Джо Смитом-младшим.
«Было всего два раунда, а меня так бурно встречают. Спасибо, очень приятно. В ближайшее время буду отдыхать недели две, хотя я всё равно при этом тренируюсь. Говоря про отдых, имею в виду от бокса. Поеду, наверное, куда-нибудь. Отдых уже начался, приехал на родину поделиться этой победой. Наверное, прозвучит нескромно, если скажу, что в бою со Смитом не устал. Но не успел сильно устать. Для многих было сюрпризом, что бой так быстро закончился? Не знаю, так получилось. Мне повезло. Ну, я это называю «повезло». Все 18 боёв мне везло», — приводит слова Бетербиева Федерация бокса России.
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