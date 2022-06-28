Головкин: я бы довольствовался карьерой и без третьего боя с Канело

Чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанский ветеран Геннадий Головкин заявил, что мог бы завершить карьеру и без третьего поединка с бывшим лидером рейтинга «pound-for-pound» и абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я никогда не считал, что мне нужен третий бой для того, чтобы уйти из спорта. Я мог бы довольствоваться своей карьерой и без третьего поединка с Канело», – сказал Головкин во время общения с журналистами.

Однако спортсмен отметил, что ещё одна встреча со звёздным соперником лишит его необходимости драться ради денег:

«Конечно же, этот поединок поможет мне уйти, если говорить о финансах».

Ранее в интервью Головкин попытался объяснить агрессивное поведение Альвареса на пресс-конференциях, сославшись на его поражение россиянину Дмитрию Биволу.