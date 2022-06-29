Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Моя мама любит тебя». Макгрегор и Масвидаль устроили перепалку

«Моя мама любит тебя». Макгрегор и Масвидаль устроили перепалку
Комментарии

Известные бойцы UFC, американец Хорхе Масвидаль и ирландец Конор Макгрегор, устроили перепалку в соцсетях по поводу их возможного боя.

«Нет, Конор не хочет боя. Если бы он хотел, то что-то бы уже написал. Вероятно, просто оскорбил бы мою маму или кого-то из моих родственников, может, мою страну. В общем, что-то в этом роде», — говорил ранее Масвидаль

«Оскорбить твою маму? Какой же ты неудачник, приятель. Мы с твоей мамой ладим», — отреагировал Макгрегор в своих социальных сетях.

«Да, моя мама любит тебя, чувак. Ведь она знает, что ты принесёшь мне самую большую зарплату, а бой получится относительно лёгким», — ответил Хорхе.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:

«Хорошо, что я фанат Хабиба!» Конор пытался угодить ЛГБТ-публике, но его высмеяли. Видео «Хорошо, что я фанат Хабиба!» Конор пытался угодить ЛГБТ-публике, но его высмеяли. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022