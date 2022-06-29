«Моя мама любит тебя». Макгрегор и Масвидаль устроили перепалку

Известные бойцы UFC, американец Хорхе Масвидаль и ирландец Конор Макгрегор, устроили перепалку в соцсетях по поводу их возможного боя.

«Нет, Конор не хочет боя. Если бы он хотел, то что-то бы уже написал. Вероятно, просто оскорбил бы мою маму или кого-то из моих родственников, может, мою страну. В общем, что-то в этом роде», — говорил ранее Масвидаль



«Оскорбить твою маму? Какой же ты неудачник, приятель. Мы с твоей мамой ладим», — отреагировал Макгрегор в своих социальных сетях.



«Да, моя мама любит тебя, чувак. Ведь она знает, что ты принесёшь мне самую большую зарплату, а бой получится относительно лёгким», — ответил Хорхе.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон: