«Моя мама любит тебя». Макгрегор и Масвидаль устроили перепалку
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Известные бойцы UFC, американец Хорхе Масвидаль и ирландец Конор Макгрегор, устроили перепалку в соцсетях по поводу их возможного боя.
«Нет, Конор не хочет боя. Если бы он хотел, то что-то бы уже написал. Вероятно, просто оскорбил бы мою маму или кого-то из моих родственников, может, мою страну. В общем, что-то в этом роде», — говорил ранее Масвидаль
«Оскорбить твою маму? Какой же ты неудачник, приятель. Мы с твоей мамой ладим», — отреагировал Макгрегор в своих социальных сетях.
«Да, моя мама любит тебя, чувак. Ведь она знает, что ты принесёшь мне самую большую зарплату, а бой получится относительно лёгким», — ответил Хорхе.
Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:
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