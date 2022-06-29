Альварес объяснил поражение от Бивола

Чемпион мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес поделился мыслями о своём поражении в поединке с россиянином Дмитрием Биволом.
«Думаю, я выдал очень конкурентный бой, особенно в первом раунде. Однако потом я стал уставать. После этого, мне кажется, я выиграл только один раунд. Трудно сказать. Впоследствии я пересмотрел поединок. Считаю, что выдал конкурентный бой», — сказал Альварес на канале Fight Hub TV в YouTube.
Бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
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