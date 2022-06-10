«Дети, не принимайте наркотики». Бивол разбил Канело и столкнул лбами акул бокса

С разрыва отношений между Оскаром де ла Хойей и Саулем Альваресом прошло уже полтора года, но глава компании Golden Boy всё ещё мечтает вернуть Канело. В ноябре 2020-го стало известно, что после судебного разбирательства Сауль освобождён от контракта с Golden Boy Promotions. В сентябре сторона Альвареса подала иск в федеральный суд – представители боксёра сослались на нарушение контракта на 11 боёв на сумму $ 365 млн.

Сейчас Канело работает с Эдди Хирном и его промоушеном Matchroom Sport – благодаря сотрудничеству оба делают гигантские деньги, но де ла Хойя верит, что может вернуть Канело. Всё дело в Дмитрии Биволе – Оскар уже месяц повторяет, насколько плох этот бой для карьеры мексиканца. Де ла Хойя уверен – именно Хирн виноват в том, что Канело проиграл российскому боксёру и пошатнул своё наследие.

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес Фото: Getty Images

«Тот факт, что промоутер этого мероприятия подтолкнул Бивола к Канело, это был самый глупый поступок в истории бокса… Это незнание бокса. Я бы никогда не позволил Канело драться с Биволом», – говорил де ла Хойя после поединка, на что получил жёсткий ответ от Хирна, который дипломатично объяснил, почему Оскару не стоит раскидываться такими заявлениями.

«Думать, что Канело позволяет мне принимать решения о его карьере, немного наивно со стороны Оскара де ла Хойи. Он много говорит, но самый важный урок, который вы можете извлечь из этих комментариев – не принимайте наркотики, дети. Де ла Хойя был потрясающим боксером. Он определённо знает о боксе больше меня, но я не могу решать, с кем будет драться Канело. Он и Эдди Рейносо выбирают бои. Он был большим фаворитом против Дмитрия Бивола и проиграл. Это бокс. Что ты хочешь? Чемпиону не пройти через суровые испытания? Мы должны аплодировать Канело Альваресу за желание постоянно проверять себя за пределами зоны комфорта», – заявил Хирн.

Казалось бы, вопрос закрыт, но де ла Хойю эти слова не убедили. Спустя почти месяц он снова проехался по Хирну и в этот раз ещё жёстче. Помимо того, что Оскар принизил скиллы Хирна как промоутера, он заодно унизил Бивола, заявив, что до боя с Саулем российский боксёр был никем.

«Организовать бой Канело с Биволом было проигрышной ситуацией во всех смыслах. Бивола вообще никто не знал. Я бы мог продвинуть Бивола, сделать его более известным, потому что никто не знал, кто он вообще такой, до боя с Канело. Он был никем. Сейчас у Канело есть промоутер Эдди Хирн, который, видимо, не разбирается в боксе. Он дал побить Канело. Это было неправильно. Канело – суперзвезда, а Хирн проявил к нему неуважение. Хирн устраивает много ненужных зрителю боёв, особенно в США. Он может быть хорошим промоутером в Великобритании и ещё в нескольких странах Европы, но не здесь», – выдал де ла Хойя.

Оскар мечтает вернуть Канело и явно сожалеет о его уходе. Но промоутер действительно слишком много говорит. Как считает сам де ла Хойя, недопонимания между ними начались после одного из интервью. Тогда он предположил, что Саулю стоит сменить тренера – расстаться с Эдди Рейносо, с которым Альварес работал с начала карьеры, и нанять кого-то другого.

Де ла Хойя действительно верит, что после поражения от Бивола его бывший клиент осознает, что зря ушёл к Хирну, и вернётся. «Ещё [пока] не поздно вернуться к лучшему промоутеру», – написал Оскар в соцсетях сразу после боя с Биволом и отметил Канело. Но у промоутера есть и другой мотив нападать на Хирна. Возможно, он просто хочет заполучить Альвареса как соперника одному из бойцов, которых сейчас ведёт.

Оскар де ла Хойя и Сауль Альварес Фото: Getty Images

«В какой-то момент придется сразиться либо с Хайме Мунгия, либо с Хильберто Рамиресом в любой весовой категории, в которой Альварес решит драться. Он как бы заперт и загнан в угол… Хайме готовят к тому, чтобы стать следующей большой звездой, и что может быть лучше, чем бой с Канело в общемексиканском столкновении. Мы давно не видели такого на самом высоком уровне. Чтобы быть великим, ты должен встретиться со всеми. Хайме и Хильберто скоро постучатся в эту дверь», – утверждал де ла Хойя.

Неизвестно, что в голове у Оскара, но очевидно – заполучить Канело обратно у него не получится. А вот организовать пару громких поединков с его участием – это уже более вероятно. Вопрос только в том, захочет ли Сауль сотрудничать с человеком, который уже создал ему проблем.