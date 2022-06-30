Взвешивание PFL 6: все четверо россиян уложились в лимиты своих весовых категорий

В Атланте (штат Джорджия, США) состоялась церемония взвешивания турнира по смешанным единоборствам PFL 6. В главном событии турнира Кайла Харрисон разделит клетку с Кэйтлин Янг, которая в последний момент заменила бывшую чемпионку Bellator Джулию Бадд.
Кроме того, в турнире примут участие сразу четыре представителя России — Магомед Магомедкеримов, Магомед Умалатов, Николай Алексахин и Марина Мохнаткина, а также представительница Казахстана Замзагуль Файзалланова и украинка Елена Колесник.
По итогам взвешивания Харрисон оказалась тяжелее Янг.
PFL 6. Взвешивание
Кайла Харрисон (70,58 кг) — Кэйтлин Янг (70,31 кг)
Рори Макдональд (77,47 кг) — Садибу Си (77,2 кг)
Рэй Купер (77,29 кг) — Бретт Купер (77,29 кг)
Магомед Магомедкеримов (77,47 кг) — Дилано Тейлор (77,47 кг)
Лариса Пачеко (70,13 кг) — Джена Фабиан (70,76 кг)
Джаррах Аль Силави (77,29 кг) — Магомед Умалатов (77,29 кг)
Николай Алексахин (77,2 кг) — Карлос Лил (77,11 кг)
Марина Мохнаткина (69,85 кг) — Абигейл Монтес (70,22 кг)
Мартина Йиндрова (70,22 кг) — Замзагуль Файзолланова (70,31 кг)
Елена Колесник (70,58 кг) — Ванесса Мело (70,03 кг)
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