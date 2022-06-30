Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Взвешивание PFL 6: все четверо россиян уложились в лимиты своих весовых категорий

Взвешивание PFL 6: все четверо россиян уложились в лимиты своих весовых категорий
Комментарии

В Атланте (штат Джорджия, США) состоялась церемония взвешивания турнира по смешанным единоборствам PFL 6. В главном событии турнира Кайла Харрисон разделит клетку с Кэйтлин Янг, которая в последний момент заменила бывшую чемпионку Bellator Джулию Бадд.

Кроме того, в турнире примут участие сразу четыре представителя России — Магомед Магомедкеримов, Магомед Умалатов, Николай Алексахин и Марина Мохнаткина, а также представительница Казахстана Замзагуль Файзалланова и украинка Елена Колесник.

По итогам взвешивания Харрисон оказалась тяжелее Янг.

PFL 6. Взвешивание

Кайла Харрисон (70,58 кг) — Кэйтлин Янг (70,31 кг)
Рори Макдональд (77,47 кг) — Садибу Си (77,2 кг)
Рэй Купер (77,29 кг) — Бретт Купер (77,29 кг)
Магомед Магомедкеримов (77,47 кг) — Дилано Тейлор (77,47 кг)
Лариса Пачеко (70,13 кг) — Джена Фабиан (70,76 кг)
Джаррах Аль Силави (77,29 кг) — Магомед Умалатов (77,29 кг)
Николай Алексахин (77,2 кг) — Карлос Лил (77,11 кг)
Марина Мохнаткина (69,85 кг) — Абигейл Монтес (70,22 кг)
Мартина Йиндрова (70,22 кг) — Замзагуль Файзолланова (70,31 кг)
Елена Колесник (70,58 кг) — Ванесса Мело (70,03 кг)

Новость по теме
Омари Ахмедов победил удушающим приёмом на турнире PFL 4
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022