«Как в старые добрые. Как вам такой анонс?» А. Емельяненко — о бое с обидчиком Фёдора

Знаменитый российский боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался о поединке с бывшим бойцом Strikeforce и ряда других промоушеном, представителем Бразилии Антониу «Бигфут» Силвой.



«Александр Емельяненко vs Бигфут Силва на Hardcore Fighting Championship, как в старые добрые. Как вам такой анонс?» — написал Емельяненко.



Ранее Емельяненко и Силва провели дуэль взглядов на турнире HFC. Об организации их поединка рассказал менеджер Александра Никита Бурчак.



Силва побеждал брата Александра Фёдора в четвертьфинале гран-при тяжеловесов Strikeforce в феврале 2011 года.



Напомним, Александр в последнем поединке сражался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы встречались в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Александр Емельяненко показал работу на мешке: