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«Как в старые добрые. Как вам такой анонс?» А. Емельяненко — о бое с обидчиком Фёдора

«Как в старые добрые. Как вам такой анонс?» А. Емельяненко — о бое с обидчиком Фёдора
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Знаменитый российский боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался о поединке с бывшим бойцом Strikeforce и ряда других промоушеном, представителем Бразилии Антониу «Бигфут» Силвой.

«Александр Емельяненко vs Бигфут Силва на Hardcore Fighting Championship, как в старые добрые. Как вам такой анонс?» — написал Емельяненко.

Ранее Емельяненко и Силва провели дуэль взглядов на турнире HFC. Об организации их поединка рассказал менеджер Александра Никита Бурчак.

Силва побеждал брата Александра Фёдора в четвертьфинале гран-при тяжеловесов Strikeforce в феврале 2011 года.

Напомним, Александр в последнем поединке сражался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы встречались в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Александр Емельяненко показал работу на мешке:

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