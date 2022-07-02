Оливейра: хочу драться с Макгрегором. Нужно заработать деньги для семьи

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра объяснил, почему в качестве соперника выбрал бы экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.
«Если мне придётся выбирать, то это будет Конор Макгрегор, как парень, который может положить деньги на мой банковский счёт. Если я буду выбирать, я выберу Конора. Думаю, что заслуживаю выбора, а потому выбираю Макгрегора. То, чего я добился, даёт мне право заработать деньги для семьи», — приводит слова Оливейры MMAJunkie.
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ:
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