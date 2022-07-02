«Лёгкие деньги». Рэпер Дрейк поставил $ 1 млн на победу Адесаньи

Популярный канадский рэпер Дрейк во время видеозвонка с обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе, новозеландцем Исраэлем Адесаньей рассказал, что поставил на его победу сумму в $ 1 млн. В ночь с 2 на 3 июля мск Исраэль проведёт поединок с претендентом Джаредом Каннонье. Бой пройдёт на UFC 276 и будет главным событием спортивного шоу.
«Братан, знаешь, я поставил на тебя миллион. Это будет лёгкий миллион. Лёгкие деньги. Прибыль от инвестиций — ключ к успеху», — сказал Дрейк.
Отметим, что рэпер не в первый раз делает ставку на спорт. Ранее, к примеру, он ставил 300 тысяч канадских долларов (примерно $ 230 тыс.) на победу пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Испании, но проиграл. Победителем этапа в Барселоне был Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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