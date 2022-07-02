UFC 276: два титульника и отбитый на голову наркоман. Самый безумный турнир лета. LIVE!

В ночь со 2 на 3 июля мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 276. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт бой с Джаредом Каннонье (№2 рейтинга среднего дивизиона). В соглавном поединке чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски в третий раз будет защищать свой титул от посягательств Макса Холлоуэя (№1 рейтинга полулёгкого веса).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Шон О'Мэлли — самый эпатажный боец UFC
Потенциал О’Мэлли невероятно высок, бойца сравнивают с Конором Макгрегором, а некоторые верят, что ему по силам стать чемпионом в двух дивизионах. Сам Шон ведёт очень активный образ жизни, у него свой подкаст, парень обожает прповоцировать публику и быть в центре самых крупных скандалов. Он их буквально притягивает. Есть у него и дурная привычка — пристрастие к канабису. Которую осуждаем мы и осуждает организация UFC. Но О'Мэлли живёт в Штате, где это разрешено. Собрали семь самых безумных фактов о Сахарке.
Результаты взвешивания основного карда UFC 276
Накануне, традиционно за сутки до старта турнира бойцы прошли церемонию взвешивания. Проблем и сенсаций не случилось, вес сделали все.
- Исраэль Адесанья (83,23 кг) — Джаред Каннонье (83,69 кг);
- Алекс Волкановски (65,54 кг) — Макс Холлоуэй (65,54 кг);
- Алекс Перейра (83,69 кг) — Шон Стрикланд (84,14 кг);
- Брайэн Барбарена (77,34 кг) — Робби Лоулер (77,56 кг);
- Педро Муньоз (61,46 кг) — Шон О'Мэлли (61,23 кг).
Педро Муньоз — Шон О'Мэлли
Фото: ufc.com
Где смотреть турнир UFC 276: Адесанья — Каннонье
Посмотреть трансляцию турнира UFC 276 с чемпионскими боями Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье и Александр Волкановски – Макс Холлоуэй можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.
Исраэль Адесанья проведёт пятую защиту чемпионского титула
Действующий чемпион среднего дивизиона сразится со вторым номером рейтинга. Джаред Каннонье одержал пять побед в шести последних поединках и заслужил титульный шанс. Адесанья завоевал временный пояс в апреле 2019 года, а в октябре в Австралии, на родине действующего на тот момент чемпиона Роберта Уиттакера, Исраэль стал полноправным чемпионом. После этого нигериец провёл уже четыре успешные защиты, в том числеи в реванше с Уиттакером.
Исраэль Адесанья против Джареда Каннонье
Фото: ufc.com
Прогноз Хабиба на бои Адесанья — Каннонье, Волкановски — Холлоуэй 3
Прославленный Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от турнира UFC 267. Орёл уверен, что чемпионы сохранят титулы.
«Адесанья — Каннонье, я думаю, будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Каннонье, если мы говорим о классе. Он быстрее Каннонье, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта. Я думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке.
Что касается поединка Холлоуэй — Волкановски — честно говоря, Волкановски очень впечатлил меня своими последними выступлениями. Мне нравится Макс Холлоуэй, ничего личного — но я думаю, что Волкановски защитит свой титул. У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерётся, и я думаю, что он, как и Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.
Когда состоится турнир UFC 276: Волкановски — Холлоуэй 3
Бойцовский вечер UFC 276 пройдёт в ночь со 2 на 3 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 01:00 мск, предварительный кард – в 03:00, а основной кард начнётся около 05:00 мск.
Чемпионский бой Волкановски — Холлоуэй 3!
У противостояния Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя богатая история. В декабре 2019 года Волкановски забрал бой единогласным решением судей, отняв у Макса чемпионский пояс полулёгкого дивизиона, который мексиканец тогда владел. А вот схватка-реванш в июле 2020-го была настолько равной, что специалисты так и не сошлись во мнении, кто победил. По старой и не особенно доброй традиции, «в любой непонятной ситуации отдавать победу чемпиону», судьи раздельным решением оставили пояс у Алекса.
Алекс Волкановски против Макса Холлоуэя
Фото: ufc.com
Полный кард турнира UFC 276
Основной кард
- Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье – средний вес;
- Александр Волкановски – Макс Холлоуэй – полулёгкий вес;
- Шон Стрикленд – Алекс Перейра – средний вес;
- Лорен Мёрфи – Миша Тейт – женский наилегчайший вес;
- Педро Муньоз – Шон О`Мэлли – легчайший вес.
Предварительный кард
- Брэд Ридделл – Джэлин Тёрнер – лёгкий вес;
- Робби Лоулер – Брайан Барбарена – полусредний вес;
- Иэн Гарри – Габриэл Грин – полусредний вес;
- Джим Миллер – Дональд Серроне – полусредний вес.
Ранние прелимы
- Юрайя Холл – Андре Муниз – средний вес;
- Джессика Ай – Мэйси Барбер – женский наилегчайший вес;
- Брэд Таварес – Дрикус Дю Плесси – средний вес;
- Джессика Роуз-Кларк – Юлия Столяренко – женский легчайший вес.
- 2 июля 2022
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
-
11:31
-
10:41
-
09:59
-
09:21
-
08:39
-
07:55
-
07:44
-
07:32
-
06:47
-
06:04