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UFC 276: где смотреть, Адесанья — Каннонье, Волкановски — Холлоуэй, прямая онлайн-трансляция боя О'Мэлли

UFC 276: два титульника и отбитый на голову наркоман. Самый безумный турнир лета. LIVE!
Игорь Брагин
UFC 276: где смотреть бой Адесанья — Каннонье
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«Розовый пудель» грозит Петру Яну разборкой. Но для начала нужно выжить в бойне с Муньозом. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь со 2 на 3 июля мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 276. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт бой с Джаредом Каннонье (№2 рейтинга среднего дивизиона). В соглавном поединке чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски в третий раз будет защищать свой титул от посягательств Макса Холлоуэя (№1 рейтинга полулёгкого веса).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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Когда состоится турнир UFC 276: Волкановски — Холлоуэй 3 Полный кард турнира UFC 276
Live Игорь Брагин

Шон О'Мэлли — самый эпатажный боец UFC

Потенциал О’Мэлли невероятно высок, бойца сравнивают с Конором Макгрегором, а некоторые верят, что ему по силам стать чемпионом в двух дивизионах. Сам Шон ведёт очень активный образ жизни, у него свой подкаст, парень обожает прповоцировать публику и быть в центре самых крупных скандалов. Он их буквально притягивает. Есть у него и дурная привычка — пристрастие к канабису. Которую осуждаем мы и осуждает организация UFC. Но О'Мэлли живёт в Штате, где это разрешено. Собрали семь самых безумных фактов о Сахарке.

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08:18 Игорь Брагин

Результаты взвешивания основного карда UFC 276

Накануне, традиционно за сутки до старта турнира бойцы прошли церемонию взвешивания. Проблем и сенсаций не случилось, вес сделали все.

  • Исраэль Адесанья (83,23 кг) — Джаред Каннонье (83,69 кг);
  • Алекс Волкановски (65,54 кг) — Макс Холлоуэй (65,54 кг);
  • Алекс Перейра (83,69 кг) — Шон Стрикланд (84,14 кг);
  • Брайэн Барбарена (77,34 кг) — Робби Лоулер (77,56 кг);
  • Педро Муньоз (61,46 кг) — Шон О'Мэлли (61,23 кг).
Педро Муньоз — Шон О'Мэлли

Педро Муньоз — Шон О'Мэлли

Фото: ufc.com

08:14 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC 276: Адесанья — Каннонье

Посмотреть трансляцию турнира UFC 276 с чемпионскими боями Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье и Александр Волкановски – Макс Холлоуэй можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.

08:14 Игорь Брагин

Исраэль Адесанья проведёт пятую защиту чемпионского титула

Действующий чемпион среднего дивизиона сразится со вторым номером рейтинга. Джаред Каннонье одержал пять побед в шести последних поединках и заслужил титульный шанс. Адесанья завоевал временный пояс в апреле 2019 года, а в октябре в Австралии, на родине действующего на тот момент чемпиона Роберта Уиттакера, Исраэль стал полноправным чемпионом. После этого нигериец провёл уже четыре успешные защиты, в том числеи в реванше с Уиттакером.

Исраэль Адесанья против Джареда Каннонье

Исраэль Адесанья против Джареда Каннонье

Фото: ufc.com

08:00 Игорь Брагин

Прогноз Хабиба на бои Адесанья — Каннонье, Волкановски — Холлоуэй 3

Прославленный Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от турнира UFC 267. Орёл уверен, что чемпионы сохранят титулы.

«Адесанья — Каннонье, я думаю, будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Каннонье, если мы говорим о классе. Он быстрее Каннонье, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта. Я думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке.

Что касается поединка Холлоуэй — Волкановски — честно говоря, Волкановски очень впечатлил меня своими последними выступлениями. Мне нравится Макс Холлоуэй, ничего личного — но я думаю, что Волкановски защитит свой титул. У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерётся, и я думаю, что он, как и Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.

07:59 Игорь Брагин

Когда состоится турнир UFC 276: Волкановски — Холлоуэй 3

Бойцовский вечер UFC 276 пройдёт в ночь со 2 на 3 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 01:00 мск, предварительный кард – в 03:00, а основной кард начнётся около 05:00 мск.

07:58 Игорь Брагин

Чемпионский бой Волкановски — Холлоуэй 3!

У противостояния Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя богатая история. В декабре 2019 года Волкановски забрал бой единогласным решением судей, отняв у Макса чемпионский пояс полулёгкого дивизиона, который мексиканец тогда владел. А вот схватка-реванш в июле 2020-го была настолько равной, что специалисты так и не сошлись во мнении, кто победил. По старой и не особенно доброй традиции, «в любой непонятной ситуации отдавать победу чемпиону», судьи раздельным решением оставили пояс у Алекса.

Алекс Волкановски против Макса Холлоуэя

Алекс Волкановски против Макса Холлоуэя

Фото: ufc.com

07:52 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 276

Основной кард

  • Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье – средний вес;
  • Александр Волкановски – Макс Холлоуэй – полулёгкий вес;
  • Шон Стрикленд – Алекс Перейра – средний вес;
  • Лорен Мёрфи – Миша Тейт – женский наилегчайший вес;
  • Педро Муньоз – Шон О`Мэлли – легчайший вес.

Предварительный кард

  • Брэд Ридделл – Джэлин Тёрнер – лёгкий вес;
  • Робби Лоулер – Брайан Барбарена – полусредний вес;
  • Иэн Гарри – Габриэл Грин – полусредний вес;
  • Джим Миллер – Дональд Серроне – полусредний вес.

Ранние прелимы

  • Юрайя Холл – Андре Муниз – средний вес;
  • Джессика Ай – Мэйси Барбер – женский наилегчайший вес;
  • Брэд Таварес – Дрикус Дю Плесси – средний вес;
  • Джессика Роуз-Кларк – Юлия Столяренко – женский легчайший вес.
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