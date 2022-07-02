UFC 276: два титульника и отбитый на голову наркоман. Самый безумный турнир лета. LIVE!

Прогноз Хабиба на бои Адесанья — Каннонье, Волкановски — Холлоуэй 3

Прославленный Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от турнира UFC 267. Орёл уверен, что чемпионы сохранят титулы.



«Адесанья — Каннонье, я думаю, будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Каннонье, если мы говорим о классе. Он быстрее Каннонье, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта. Я думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке.



Что касается поединка Холлоуэй — Волкановски — честно говоря, Волкановски очень впечатлил меня своими последними выступлениями. Мне нравится Макс Холлоуэй, ничего личного — но я думаю, что Волкановски защитит свой титул. У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерётся, и я думаю, что он, как и Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.