Чендлер отреагировал на желание Оливейры провести бой с Макгрегором из-за денег
Поделиться
Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе, американец Майкл Чендлер отреагировал на желание бразильского бойца ММА Чарльза Оливейры провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. Ранее Оливейра заявил, что хотел бы подраться именно с Макгрегором, так как такой поединок сулил бы ему хорошее вознаграждение.
«На твоём месте я бы тоже подождал Конора в январе. Я, со своей стороны, до этого времени сделаю так, чтобы в дивизионе не скучали», — написал Чендлер в своих социальных сетях.
Макгрегор не выступал с лета прошлого года, когда сломал ногу в проигранном поединке с Дастином Порье.
Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:
Комментарии
- 2 июля 2022
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
Партнерский контент