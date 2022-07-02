Чендлер отреагировал на желание Оливейры провести бой с Макгрегором из-за денег

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе, американец Майкл Чендлер отреагировал на желание бразильского бойца ММА Чарльза Оливейры провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. Ранее Оливейра заявил, что хотел бы подраться именно с Макгрегором, так как такой поединок сулил бы ему хорошее вознаграждение.



«На твоём месте я бы тоже подождал Конора в январе. Я, со своей стороны, до этого времени сделаю так, чтобы в дивизионе не скучали», — написал Чендлер в своих социальных сетях.



Макгрегор не выступал с лета прошлого года, когда сломал ногу в проигранном поединке с Дастином Порье.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон: