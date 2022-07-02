Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер отреагировал на желание Оливейры провести бой с Макгрегором из-за денег

Чендлер отреагировал на желание Оливейры провести бой с Макгрегором из-за денег
Комментарии

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе, американец Майкл Чендлер отреагировал на желание бразильского бойца ММА Чарльза Оливейры провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. Ранее Оливейра заявил, что хотел бы подраться именно с Макгрегором, так как такой поединок сулил бы ему хорошее вознаграждение.

«На твоём месте я бы тоже подождал Конора в январе. Я, со своей стороны, до этого времени сделаю так, чтобы в дивизионе не скучали», — написал Чендлер в своих социальных сетях.

Макгрегор не выступал с лета прошлого года, когда сломал ногу в проигранном поединке с Дастином Порье.

Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:

8 миллиардов рублей за бой! Макгрегору сделали предложение, от которого не отказываются 8 миллиардов рублей за бой! Макгрегору сделали предложение, от которого не отказываются
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022