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Адесанья: Каннонье — новая кровь, и прямо сейчас я чувствую себя вампиром

Адесанья: Каннонье — новая кровь, и прямо сейчас я чувствую себя вампиром
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Обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе, новозеландец Исраэль Адесанья высказался о своём будущем сопернике Джареде Каннонье.

«Что его отличает от остальных бойцов? Боевой дух и сущность. Я готов признать это, потому что я сам эмпат, поэтому могу чувствовать энергию великого человека и великого бойца. Вы знаете меня, я вызываю на бой великих, я увидел это в нём раньше, чем все вы. Один раз он потерпел неудачу, но затем вернулся и доказал всем свою состоятельность в качестве следующего претендента. Я не считаю его угрозой. Я рад, что есть свежая кровь. Пришло время поесть. Это новая кровь, и прямо сейчас я чувствую себя вампиром», — приводит слова Адесаньи MMAJunkie.

Бой Адесаньи и Каннонье возглавит турнир UFC 276, который состоится в ночь со 2 на 3 июля мск в Лас-Вегасе (США).

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