Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Миллер победил Серроне на турнире UFC 276

Миллер победил Серроне на турнире UFC 276
Комментарии

В ночь со 2 на 3 июля мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276. В рамках предварительного карда американец Дональд Серроне встретился с соотечественником Джимом Миллером.

Бой завершился во втором раунде победой Миллера сабмишном.

Изначально Серроне должен был провести бой с Джо Лозоном на турнире UFC on ESPN 37 19 июня, но бой не состоялся из-за проблем с ногой у Лозона. Джим Миллер согласился выйти на коротком уведомлении.

В главном событии турнира чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья встретится с претендентом Джаредом Каннонье. В соглавном бою турнира чемпион в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски проведёт защиту титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2022. UFC 276, Лас-Вегас, США
Джим Миллер (W) - Дональд Серроне
03 июля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Джим Миллер
Окончено
SUB
Дональд Серроне
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022