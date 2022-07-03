Миллер победил Серроне на турнире UFC 276
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В ночь со 2 на 3 июля мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 276. В рамках предварительного карда американец Дональд Серроне встретился с соотечественником Джимом Миллером.
Бой завершился во втором раунде победой Миллера сабмишном.
Изначально Серроне должен был провести бой с Джо Лозоном на турнире UFC on ESPN 37 19 июня, но бой не состоялся из-за проблем с ногой у Лозона. Джим Миллер согласился выйти на коротком уведомлении.
В главном событии турнира чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья встретится с претендентом Джаредом Каннонье. В соглавном бою турнира чемпион в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски проведёт защиту титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем.
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