Адесанья вышел на бой в образе гробовщика, держа в руках праховую урну с именем Каннонье
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 276, в котором дерутся 32-летний нигериец Исраэль Адесанья, являющийся действующим обладателем пояса, и 38-летний представитель США Джаред Каннонье.
Выходя в октагон перед началом боя, Адесанья предстал в образе гробовщика, держа в руках праховую урну с именем Каннонье.
Фото: Sportsnet
Напомним, за карьеру в UFC Адесанья провёл 12 боёв, в которых одержал 11 побед и потерпел одно поражение в поединке с Яном Блаховичем в марте 2021 года.
У Каннонье 13 боёв в UFC, в которых он одержал восемь побед и потерпел пять поражений. В последнем бою нокаутом был повержен Дерек Брансон.
Конор Макрегор готовится к возвращению в октагон.
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