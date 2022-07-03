Адесанья вышел на бой в образе гробовщика, держа в руках праховую урну с именем Каннонье

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 276, в котором дерутся 32-летний нигериец Исраэль Адесанья, являющийся действующим обладателем пояса, и 38-летний представитель США Джаред Каннонье.

Выходя в октагон перед началом боя, Адесанья предстал в образе гробовщика, держа в руках праховую урну с именем Каннонье.

Фото: Sportsnet

Напомним, за карьеру в UFC Адесанья провёл 12 боёв, в которых одержал 11 побед и потерпел одно поражение в поединке с Яном Блаховичем в марте 2021 года.

У Каннонье 13 боёв в UFC, в которых он одержал восемь побед и потерпел пять поражений. В последнем бою нокаутом был повержен Дерек Брансон.

Конор Макрегор готовится к возвращению в октагон.