Нейт Диаз дал пощёчину журналисту. Видео
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз дал пощёчину журналисту Шону Маку за кулисами турнира UFC 276. Инцидент случился после того, как представитель СМИ поинтересовался у Диаза о другом американском бойце Шоне О'Мэлли. В ответ на это Нейт сначала ударил по его микрофону, а затем и дал ему оплеуху.
Сообщается, что на поведение Диаза могли повлиять сообщения журналиста, которые тот оставлял в своих социальных сетях.
Нейт Диаз дал пощёчину журналисту:
Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.
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