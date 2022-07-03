Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту. Видео

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту. Видео
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз дал пощёчину журналисту Шону Маку за кулисами турнира UFC 276. Инцидент случился после того, как представитель СМИ поинтересовался у Диаза о другом американском бойце Шоне О'Мэлли. В ответ на это Нейт сначала ударил по его микрофону, а затем и дал ему оплеуху.

Сообщается, что на поведение Диаза могли повлиять сообщения журналиста, которые тот оставлял в своих социальных сетях.

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту:

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

О'Мэлли проигрывал бой и ударил соперника пальцами в глаз. Пётр Ян испытал испанский стыд О'Мэлли проигрывал бой и ударил соперника пальцами в глаз. Пётр Ян испытал испанский стыд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022