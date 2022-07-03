Нейт Диаз дал пощёчину журналисту. Видео

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз дал пощёчину журналисту Шону Маку за кулисами турнира UFC 276. Инцидент случился после того, как представитель СМИ поинтересовался у Диаза о другом американском бойце Шоне О'Мэлли. В ответ на это Нейт сначала ударил по его микрофону, а затем и дал ему оплеуху.

Сообщается, что на поведение Диаза могли повлиять сообщения журналиста, которые тот оставлял в своих социальных сетях.

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту:

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.