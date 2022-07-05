Инсайдер: бой Пикетт — Тюлюлин выведен из карда UFC Вегас 58

Бой между россиянином Денисом Тюлюлиным и Джейми Пикеттом, который должен был состояться на турнире UFC Вегас 58 10 июля, отменён. Об этом сообщает инсайдер Марсель Дорф в своих социальных сетях.

Стоит также отметить, что авторитетный информационно-статистический портал Sherdog уже убрал это противостояние из карда турнира.

Свой последний бой 34-летний Тюлюлин провёл с соотечественником Алиасхабом Хизриевым. Поединок продлился два раунда и завершился победой Хизриева удушающим приёмом. Этот бой пока является для россиянина единственным в UFC.



Джейми Пикетт провёл свой последний поединок с Кайлом Дакасом и также проиграл его сабмишеном. Всего на счету 33-летнего американца пять боёв в UFC, в которых он одержал две победы и трижды потерпел поражение.