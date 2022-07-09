Евгений Тищенко: тяжело даются такие длительные простои

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко одержал 10-ю победу на профессиональном ринге, досрочно завершив поединок против Курейша Сагова.



«Простого боя и не ждали. Если честно, тяжело себя мотивировать. У меня много соперников слетело, вышел против меня Курейш Сагов, у которого не было особо оппозиции в карьере. Конечно, для него бой со мной был шагом вперёд. А мне тяжело было себя мотивировать. Должен был состояться бой с серьезным противником, который идёт без поражений, но он почему-то отказался.

Я не ищу оправданий. Надо что-то менять. Недоволен собой. В четвёртом раунде он получил травму. Если бы бой продлился все раунды, я бы, может, прочувствовал свой бокс. Тяжело даются такие простои. Сейчас я немного отвлекусь, у меня скоро родится сын. Я жене перед боем сказал: «Потерпи. Не уезжай в роддом. Дай я отбоксирую». Боем недоволен, но сейчас у меня другие эмоции. В будущем я вижу большие крупные бои. Хочу хорошую оппозицию и в этих поединках буду проявлять себя», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.