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Борральо победил Петросяна единогласным решением в соглавном бою UFC Вегас 58

Борральо победил Петросяна единогласным решением в соглавном бою UFC Вегас 58
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой главного карда турнира UFC Вегас 58, в котором сошлись представители средней весовой категории – 31-летний представитель Армении Армен Петросян и 29-летний бразилец Кайо Борральо.

Поединок завершился победой Борральо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Это его вторая победа в промоушене в двух боях. Всего за карьеру в ММА Кайо одержал 12 побед и потерпел одно поражение. Для его оппонента – Армена Петросяна эта неудача стала второй за карьеру и первой в UFC, прошлый поединок в промоушене был для него дебютным и завершился победой над Грегори Родригесом.

В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 39), Лас-Вегас, США
Кайо Борральо (W) - Армен Петросян
10 июля 2022, воскресенье. 06:10 МСК
Кайо Борральо
Окончено
UD
Армен Петросян
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