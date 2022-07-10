Борральо победил Петросяна единогласным решением в соглавном бою UFC Вегас 58

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой главного карда турнира UFC Вегас 58, в котором сошлись представители средней весовой категории – 31-летний представитель Армении Армен Петросян и 29-летний бразилец Кайо Борральо.

Поединок завершился победой Борральо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Это его вторая победа в промоушене в двух боях. Всего за карьеру в ММА Кайо одержал 12 побед и потерпел одно поражение. Для его оппонента – Армена Петросяна эта неудача стала второй за карьеру и первой в UFC, прошлый поединок в промоушене был для него дебютным и завершился победой над Грегори Родригесом.

В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос.