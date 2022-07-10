Сен-Пьер встретился с Чаком Норрисом. Фото

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с известным американским актёром, мастером боевых искусств Чаком Норрисом.



«Метеорит не убил динозавров, Чак Норрис просто отправился на охоту. Сегодня вечером у меня была возможность поужинать, сидя рядом с одним из моих величайших вдохновителей. Спасибо за этот замечательный вечер», — подписал фотографию Сен-Пьер.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Первый поединок в смешанных единоборствах Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника: