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Тайсон Фьюри: с меня хватит, я больше не хочу драться

Тайсон Фьюри: с меня хватит, я больше не хочу драться
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри вновь высказался на тему завершения карьеры.

«Многие говорят: «Давай ещё один, ещё два». Но если бы я был в инвалидном кресле и сказал: «У меня было ещё четыре боя, ребята, и я получил повреждение мозга»? Ведь я тот, кого бьют по голове гигантские парни. С меня хватит, я больше не хочу драться», — приводит слова Фьюри в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Ранее он заявлял, что может вернуться в бокс в случае получения предложения на £ 500 млн.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:

Таких наглых цыган не было даже в «Большом куше». Фьюри хочет за бой 35 млрд рублей Таких наглых цыган не было даже в «Большом куше». Фьюри хочет за бой 35 млрд рублей
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