Сен-Пьер назвал трёх бойцов, с которыми бы подрался в случае возобновления карьеры

Бывший чемпион UFC канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, с какими бойцами он хотел бы встретиться в случае возобновления карьеры. По словам Сен-Пьера, ими являются экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, чемпион промоушена в полусреднем весе нигериец Камару Усман и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
«Если бы мне пришлось вернуться и подраться, я бы выбрал поединок с тремя бойцами. Конечно, я этого не сделаю, потому что не хочу возвращаться, но если бы я всё-таки вернулся, то выбрал бы лучших. Возможно, это Усман, Чимаев и Хабиб, если бы он всё ещё был здесь. Но, к моему сожалению, к сожалению фанатов и всех остальных, этого не произойдёт. Потому что я завершил карьеру и совсем не скучаю», — сказал Сен-Пьер в интервью ESPN MMA.
Сен-Пьер завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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