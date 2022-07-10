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Дерек Чисора вызвал на бой Деонтея Уайлдера после победы над Пулевым

Дерек Чисора вызвал на бой Деонтея Уайлдера после победы над Пулевым
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Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора (33-12, 23 KO), сегодня в Лондоне (Великобритания) одолевший в реванше болгарина Кубрата Пулева (29-3, 14 KO), заявил о желании подраться с американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

«Я победил в первом бою три года назад. И сейчас счастлив, хотя мне и немного грустно… до завершения моей карьеры осталась всего парочка боёв. Я уже на пути к уходу.

Мне не нужны проходные поединки. На днях я сказал Эдди Хирну, что буду рад, если он достанет мне Бронзового бомбардировщика. Я хотел бы подраться со всеми бойцами своей эпохи. Победа, поражение – это неважно. Я просто хочу подраться», – сказал Чисора в послематчевом интервью.

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