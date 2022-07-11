Хирн: после трилогии с Головкиным Канело хочет провести реванш с Биволом

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о том, что мексиканский боец Сауль Альварес собирается провести бой-реванш с россиянином Дмитрием Биволом.

«Почему вы хотите критиковать парня за то, что он пытается стать великим? По сути, вы говорите: «Ты не должен был принимать этот бой, потому что он был бы слишком сложным». Что это за спорт, в котором мы живём, где мы критикуем бойцов за то, что они приняли большой вызов?

Он хочет сделать что-то другое, он хочет проверить себя. Тебя побеждают, и ты говоришь: «Это ужасная ошибка. Ты не должен был этого делать. Ты должен был взять более лёгкий бой в своей весовой категории». Скучно.



Это парень, который сделал всё это, и мы должны уважать его за то, что он пытается стать великим. Теперь он возвращается, дерётся с Головкиным, а потом хочет сразу же вернуться к бою-реваншу с Биволом. Если он победит Бивола в реванше, что мы тогда скажем? Величайший боец всех времён, один из», — приводит слова Хирна BoxingScene.