Соннен: путь Чендлера через Махачева приведёт его к Конору или Оливейре

Бывший боец UFC Чейл Соннен похвалил американца Майкла Чендлера.



«Никто не вызывает Махачева, но Чендлер сделал это. Если он ухватится за Махачева и прыгнет на него, то будет двигаться всё дальше и дальше. Путь, который наметил Чендлер, приведёт его либо к Конору Макгрегору, либо к Чарльзу Оливейре, так что он получит именно то, чего хочет.



Можно выбрать медленный путь, как это делает Джон Джонс и остальные тяжеловесы, или можно сделать то, что сделал Чендлер, и прямо сегодня за завтраком составить кард, который захочет увидеть каждый фанат в мире», — сказал Соннен Sportskeeda.



Махачев вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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