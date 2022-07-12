Головкин: поражение в бою с Биволом вернуло Альвареса к реальности

Двукратный чемпион мира в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин высказал мнение, что чемпион мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес переосмыслил своё отношение к боксу после поражения, которое он потерпел в поединке с россиянином Дмитрием Биволом.



«Зная некоторые детали, я думал, что этот бой состоится вне зависимости от исхода боя Бивол-Канело. А с другой стороны, поражение в последнем бою, вероятно, вернуло его к реальности. Возможно, оно научило его относиться к боксу более серьёзно», — приводит слова Головкина BoxingScene.



Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: