Канело — дутый чемпион. Бивол одним боем обнулил всё наследие мексиканца

Ну что, случилась история — Дмитрий Бивол совершил один из самых громких апсетов за последние годы, разобрав Сауля Альвареса на его территории. Побить Канело — это одно дело, а убедить судей в этом гораздо сложнее. В какой-то степени Дима круче, чем Флойд Мейвезер. Ведь россиянин победил единогласным решением, а Флойду отдали победу 2 из 3 судей.

Канело пошёл в полутяжёлый вес, чтобы сотворить историю и пополнить наследие. Только он допустил серьёзный просчёт. Мексиканец неточно соизмерил свои возможности с реальностью, ибо реальная жизнь оказалась куда суровее. В 2013 году он уверовал в то, что может побить Мейвезера. А после зачистки стерильного второго среднего веса Сауль подумал, что так же легко зачистит и полутяжёлый вес. Видимо, он посчитал, что там такие же бойцы, как и поздний Сергей Ковалёв.

Вообще, наследие Канело довольно сомнительно. Он не гнался за громкими именами, потому что знал, что они сами придут к нему. Тем более бренд и мексиканская аудитория работали на Альвареса как швейцарские часы. Мексиканец исходил из своей позиции силы, когда выбирал себе соперников.



И порой он выбирал их не совсем последовательно, оттягивая или игнорируя по-настоящему конкурентные бои. Так, например, состоялась эпопея с Геннадием Головкиным в 2017-2018 годах. Хотя пик GGG выпал на период с 2012 по 2015 год. Братья Чарло и Джозеф Бенавидес также заявляли о желании сразиться со звёздным мексиканцем, но, видимо, Альварес опасается их.



Побить позднего Мигеля Котто — тоже не самое выдающееся достижение. Тем более ранее это делали Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер. Даже Остин Траут бил пуэрториканца. О чём вообще разговор? А позвать полусредневеса Амира Хана в средний вес — это вообще что? Британец с хрустальной челюстью перепрыгнул через одну весовую, набрав 6 кг, чтобы что? Видимо, чтобы пополнить наследственный фонд Альвареса. Другой причины я не вижу.

Сауль Альварес и Сергей Ковалёв Фото: Ethan Miller/Getty Images

Сергей Ковалев согласился на бой с Канело только из-за рекордного гонорара. Россиянину пришлось принять вызов без права на длительный и заслуженный отдых. Так он запрыгнул в ринг через два с небольшим месяца после изнурительной схватки с Энтони Ярдом. Причём Сергей ещё согласился на ограничение набора веса после взвешивания. И даже с такими лимитами Ковалёв дотерпел до 11-го раунда, проигрывая с минимальным разрывом. Это разве честная победа, которой можно гордиться, глядя на завоёванный пояс?



Работа судей — это вообще отдельная сказка. Си Джей Росс подарила ему ничью в проигранном бою с Мейвезером. При протекторате Оскара де ла Хойи Альварес вымучил победу над кубинским бегунком Эрисланди Ларой раздельным решением. Первый и второй бой с Головкиным до сих пор обсуждают.

Даже к сегодняшнему судейству можно придраться. Напомним, все трое судей выставили одинаковые 115:113. Это 7:5 по раундам. Очень близкий счёт. В то время как независимый эксперт на DAZN оценил в 117:111. Наша редакция также насчитала 117:111. А американское издание BoxingScene.com приговорило Канело (118:110).



Это декласс, а не близкое поражение. Его снова отмазали, чтобы потом в истории писали, что Канело проиграл более крупному полутяжу в конкурентном и почти равном бою. Если бы боковые судьи выставили субъективные 117:111, тогда вопросов о наследии было бы побольше. А так ему дали шанс на исправление ситуации в виде реванша.

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол Фото: Al Bello/Getty Images

Ой, а что там ещё с протекторатом? Есть же президент WBC Маурисио Сулейман. Он активно защищал своего соотечественника, когда тот попался с допингом перед боем с Головкиным. А отстранить россиян по политическим мотивам — пожалуйста. Хорошо, что есть другие боксёрские организации, которые задвигают политику в долгий ящик. Плюс он постоянно одаривал Канело новыми поясами, придумывая новые поводы. Видимо, в Мексике не так много поводов для радости и гордости, что приходится лишний раз притягивать за уши Рыжего.



В сухом остатке из скальпов, кого Канело по делу и безо всяких оговорок побил, выделяются только Дэниел Джейкобс, Остин Траут и Билли Джо Сондерс. Остальные чемпионы второго среднего веса не заслуживают упоминания, потому что они останутся ноунеймами с посредственными скилами. Вот она, настоящая цена Сауля Альвареса.

Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс Фото: Al Bello/Getty Images

С такими победами боец не имеет права называть себя великим. О каком наследии и величии может идти речь? Всё-таки PR — это очень мощный инструмент. Благодаря ему Канело превознесли на одну ступень с иконой мексиканского бокса Хулио Сезаром Чавесом, у которого не было таких ресурсов.



Но в итоге он решил сыграть в Флойда Мейвезера и на этом очень сильно обжёгся. К Мейвезеру могут быть вопросы по времени выбора соперника. От боя века с Мэнни Пакьяо в 2015 году некоторые до сих плюются. Но с точки зрения выстраивания наследия Флойд работал безукоризненно. Однако Канело увлёкся, возомнив себя Роем Джонсом, прыгающим из одного веса в другой без особых усилий. Лучше бы сразу шёл в первый тяжёлый вес. Там его очень ждали менее техничные и одарённые Майрис Бриедис и Илунга Макабу.

Второй заход в полутяжёлый дивизион изначально выглядел авантюрным. И если бы Альварес зачистил его, тогда вопросов к нему и его наследию не было бы. Но на его несчастье Бивол оказался отлично готов и перебоксировал мексиканца, что казалось невозможным. Кроме того, Дмитрий превзошёл ещё в физике, в частности, в ударной мощи.

Артур Бетербиев уничтожил бы Канело в силовой игре и, вероятно, отправил бы в нокаут. А так мексиканец ещё легко отделался. Как говорится, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Эта мудрость от древнегреческого философа Гераклита актуальна по сей день. Только Сауль не знал про неё.



Жаль, что Геннадию Головкину не удалось одолеть мексиканца. Хотя он был близок к успеху. Вообще, Канело давно должен был проиграть во второй раз. И хорошо, что это удалось сделать российскому бойцу.



Дмитрий, спасибо большое, что обнулил наследие Альвареса и снял с него маску. Теперь все знают, что он дутый чемпион.