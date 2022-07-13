Стерлинг отреагировал на то, что Дана Уайт подарил блогеру большую сумму денег

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о подарке, который владелец лиги Дана Уайт сделал известному в США блогеру Кайлу Форгарду. Уайт подарил Форгарду наличные на сумму $ 250 тыс.



«Мой день рождения 31 июля! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что подарит мне Дана!» — написал Стерлинг.



Напомним, ранее Стерлинг не раз говорил, что в UFC следует поднять гонорары бойцам. В последнем бою Стерлинг встречался с россиянином Петром Яном. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными: