Стерлинг отреагировал на то, что Дана Уайт подарил блогеру большую сумму денег

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о подарке, который владелец лиги Дана Уайт сделал известному в США блогеру Кайлу Форгарду. Уайт подарил Форгарду наличные на сумму $ 250 тыс.
«Мой день рождения 31 июля! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что подарит мне Дана!» — написал Стерлинг.
Напомним, ранее Стерлинг не раз говорил, что в UFC следует поднять гонорары бойцам. В последнем бою Стерлинг встречался с россиянином Петром Яном. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:
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