Нейт Диаз рассказал, как после встречи с Даной Уайтом помочился на штаб-квартиру UFC
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Нейт Диаз раскрыл подробности последней встречи с главой UFC Даной Уайтом и вице-президентом лиги Хантером Кэмпбеллом. Тогда Диаз поднимал вопрос о дате следующего боя. В последний раз Нейт выступал в октагоне в июне 2021 года. По контракту у него остался один бой.
«На последней встрече он (Дана Уайт. — Прим. «Чемпионата») сказал: «Окей, давай всё обсудим. Я сейчас вернусь, отойду на пять минут». Он и Хантер просто сбежали из здания. Тогда я вышел на улицу и со стороны заднего двора помочился на штаб-квартиру UFC. Я хотел украсть у них из офиса какую-нибудь хрень, но там не было ничего крутого. Поэтому я просто помочился на заднем дворе», — заявил Диаз в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.
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