Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов

Российский боец UFC Денис Тюлюлин поделился мнением о фаворите поединка между известными бойцами ММА Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Ранее стало известно, что это противостояние перенесли с августа на декабрь.
«Я думаю, если бой будет затягиваться, тогда Александр выиграет. Но так не только я считаю, потому что Мага когда-то и где-то уставал, а в целом у Александра большой опыт выступлений в пятираундовых боях. Все думают, что он устал, а он всё равно прёт вперёд. Поэтому, думаю, чем дольше будет бой, тем больше шансов будет у Александра. Ну я буду болеть за Шлеменко. Но и ничего против Магомеда Исмаилова не имею. С Александром я знаком лично, был у него на сборах. Поэтому буду его поддерживать», — сказал Тюлюлин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.
«Рядом с Фёдором я песчинка». Эксклюзивное интервью со Шлеменко:
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