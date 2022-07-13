«Дать в лоб и остаться без руки». Разговор с российским бойцом UFC Тюлюлиным

10 июля прошёл турнир UFC Vegas 58, в котором выступили двое российских бойцов — Армен Петросян и Саид Нурмагомедов. Помимо них, ещё был заявлен Денис Тюлюлин. Однако он получил травму незадолго до своего боя, из-за чего выбыл из турнира. «Чемпионат» поговорил с Денисом и пообщался с ним о полученной травме, сроках восстановления, контракте с UFC и дружбе с Ринатом Фахретдиновым.

— Денис, незадолго до вашего боя вы получили травму рёбер. Как так получилось?

— Получил её на последней тренировке, но не в борьбе. Делал высед и дёрнул ребро. Диагноз называется смещение межрёберного хреща. По ощущениям это похоже на перелом, потому что тяжело двигать корпусом и наклоняться. Но по факту это не перелом. Соответственно, восстановление будет в несколько раз быстрее.

— А вообще известны сроки восстановления или вы будете проходить дополнительное обследование?

— Я только в cубботу прилетел в Москву, летел двое суток. Сразу же заехал на УЗИ, но я просто не врач, чтобы о чём-то конкретно говорить. Надеюсь, в ближайшие 3-4 недели всё нормализуется.



— Так как вы получили травму во время подготовки, UFC будет покрывать ваше лечение или нет?

— Я ещё не уточнял этот момент. Fight week (боевая неделя. — Прим. «Чемпионата») ещё не началась. Она начинается со вторника, а я оформлялся в субботу, поэтому не уверен, попадает мой случай под страховой или нет. Я не задавал такого вопроса. Так как это был выходной, я просто поехал в ближайший госпиталь и сделал рентген за свои деньги. Когда сообщил UFC о травме, они могли отправить меня в свои клиники, которые находятся в Вегасе. Я позвонил ребятам из UFC и спросил, что мне делать. На что мне ответили: «Сейчас выходные, все госпитали закрыты». И это действительно было так. Я поехал в ближайшую открытую поликлинику, что-то похожее на наши травмпункты, и там сделал осмотр.



— Вы пока не решали с UFC вопрос компенсации травмы. И, соответственно, UFC пока не компенсировал ваши затраты на подготовку к бою?

— В моём контракте есть пункты, поднимающие эти вопросы, но открыто говорить о них я не могу. Могу лишь отметить, что всё, что там прописано меня устраивает.

Денис Тюлюлин Фото: Из личного архива спортсмена

— Был ли у вас разговор с кем-то из представителей лиги на тему будущего? Поддержали ли они вас?

— Ну конечно. Естественно, все поддерживают, пытаются помочь как-то. Перед отлётом кончились выходные и я ещё успел заехать в институт UFC на осмотр и физиотерапию. Они сразу же затейпировали меня, написали рекомендации и предложили остаться там на лечение. Но мне не очень комфортно находиться в Америке, поэтому я улетел домой.



— Сообщалось, что вы просили о переносе боя на месяц, желательно с возможностью выступить на номерном турнире. Можете ли вы подтвердить эти слова?

— Я так не говорил. Эта информация пришла не от меня. Что касается номерного турнира и переноса на сентябрь, то у меня не было такого предложения. Сначала я узнал об этом в интернете. Потом увидел, что мой бой перенесён на 10 сентября, согласно данным с сайта Tapology. И только затем мне поступило предложение подраться на номерном турнире, если будет всё в порядке.



Я пока не могу об этом говорить, потому что не знаю, что будет через три недели. Если я смогу полноценно тренироваться и смогу драться в полную силу, тогда да, возможно. Конечно, я хотел бы, кто не хочет выступить на номерном турнире? Но насколько это реально, я сейчас не могу говорить, потому что не знаю, как пойдёт процесс восстановления.

— Что у вас не получилось в дебютном бою с Хизриевым? Сыграл ли ключевую роль тот факт, что вы вышли драться на коротком уведомлении?

— Короткое уведомление точно не сыграло эту роль. Я просто допустил ошибку. Алиасхаб воспользовался ею, он отличный борец. Поначалу всё получалось — я дрался в стойке. Когда надо — вставал, защищался. Считаю, что время шло в мою сторону. Чем больше времени проходило, тем больше я нагонял темп и чаще бил. А так, допустил ошибку — Али воспользовался. И всё.



— Вы в курсе, что в 2022 году в UFC подписан только один российский боец — вы?

— Нет, если честно, я такое не отслеживаю.

— Сколько боёв по контракту с UFC у вас осталось?

— Я подписал контракт на четыре боя.



— Соответственно, у вас осталось ещё три?

— Да.



— Ринат Фахретдинов был в вашем углу в дебютном бою. Получается, что ваше место во время его боя занял Тактаров?

— Не знаю (смеётся). На самом деле, мы с Ринатом довольно близки. Он мне всегда помогает, а я помогаю ему. У всех есть противостояние борец против ударника, а у нас такая дружба. Но когда я вернулся в Россию, мне надо было делать визу. И сейчас его не было ровно по той же причине. Теперь он будет делать визу. Надеюсь, они будут у нас обоих, чтобы мы могли помогать друг другу.

— Кулачные бои признаны федерацией бокса России. Как вы относитесь к этому виду?

— В целом нормально. Ребята занимают какую-то нишу. Им платят за это деньги. Многие профессиональные боксёры не могли выступать в профессиональном боксе. Сейчас они выходят драться на кулаках, и у них могут быть достижения. Я за. Я рад, что ребята из России имеют возможность зарабатывать деньги. Это круто.



— А у вас есть желание попробовать в кулачных боях? И поступали ли к вам предложения?

Так как я действующий спортсмен, то в кулачных сейчас точно не буду выступать. В своё время у меня были поломаны руки, мне оперировали кисти из-за кулачных боёв. Поэтому выступать по боксу более безопасно для рук. Если это безопасно для основной деятельности, то да, почему бы и нет?!



— Сейчас пошли поползновения у бойцов ММА в сторону бокса (Магомед Исмаилов, Вагаб Вагабов, Дмитрий Бикрёв и Иван Штырков). Как вы относитесь к таким перемещениям?

— Это не на 100% безопасно. Конечно, можно дать в лоб и на время без руки остаться. Но в целом безопаснее, чем кулаки. Почему бы и нет? Классно, что ребята зарабатывают деньги и делают шоу. Мне это нравится.

— То есть вас никак не смущает, что Магомед Исмаилов согласился выступить на РЕН ТВ против профессионального боксёра?

— Нет. Ну Маге Исмаилову предложили за это деньги, и он идёт зарабатывать. Я к этому нормально отношусь. Если задать вопрос с подвохом: «Не оскорбляет ли это профессиональный бокс?» — а это как-то относится к профессиональному боксу? Я не думаю.

И я лично не видел, как эти ребята заявляли, что готовы подраться за какой-то титул в какой-либо боксёрской организации. Как я понял, они идут выступать и дерутся между собой, бойцами ММА или с ребятами с кулачных боёв, но только в перчатках по боксёрским правилам.



Так как никто такого не говорил [про титульные амбиции], мне нравится. Плюс те имена, которые вы перечислили, не показывают плохой пример. Это может мотивировать людей заняться спортом, боксом, ММА или чем-то ещё.



— Ваш прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов?

— Не знаю. Я думаю, если бой будет затягиваться, тогда Александр выиграет. Но так не только я считаю, потому что Мага когда-то и где-то уставал, а в целом у Александра большой опыт выступлений в пятираундовых боях. Все думают, что он устал, а он всё равно прёт вперёд. Поэтому думаю, чем дольше будет бой, тем больше шансов будет у Александра. Ну я буду болеть за Шлеменко. Но и ничего против Магомеда Исмаилова не имею. С Александром я знаком лично, был у него на сборах. Поэтому буду его поддерживать.