Менеджер Уайлдера — о его следующем сопернике: может, это победитель боя Усик — Джошуа
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Известный спортивный менеджер Шелли Финкель, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, поделился мыслями о следующем поединке своего клиента.
«Дерек Чисора? Он только что победил Кубрата Пулева раздельным решением судей, ни в коем случае. Может быть, это будет победитель боя Усик — Джошуа. Что касается Фьюри, то я не знаю, чем он сейчас занимается. Если Джошуа выиграет, это был бы грандиозный бой. Его можно было бы провести в Великобритании, поэтому мы будем следить за тем, что произойдёт в поединке Усика и Джошуа. Пока мы не приняли решения, но изучаем различные варианты», — приводит слова Финкеля Planet Sport.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:
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