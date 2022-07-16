Известный иранский боксёр оказался частично парализован, после того как заступился за жену

Бывший чемпион Ирана по боксу Реза Морадхани оказался частично парализован, после того как заступился за жену перед полицией нравов. Об этом информирует издание Shargh.

Инцидент случился ещё в конце апреля, когда боксёр вместе с женой гуляли по улице. В какой-то момент им на пути повстречались представители полиции нравов. Стражи порядка сделали женщине замечание, так как посчитали, что она неправильно носила хиджаб. Морадхани заступился за супругу, в результате чего возник конфликт. В какой-то момент полицейские применили оружие, выстрелив в боксёра четыре раза.

Супруги обратились в суд с просьбой расследовать инцидент, однако он отклонил их запрос. После этого они решили предать историю гласности, выйдя на СМИ.