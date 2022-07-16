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Известный иранский боксёр оказался частично парализован, после того как заступился за жену

Известный иранский боксёр оказался частично парализован, после того как заступился за жену
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Бывший чемпион Ирана по боксу Реза Морадхани оказался частично парализован, после того как заступился за жену перед полицией нравов. Об этом информирует издание Shargh.

Инцидент случился ещё в конце апреля, когда боксёр вместе с женой гуляли по улице. В какой-то момент им на пути повстречались представители полиции нравов. Стражи порядка сделали женщине замечание, так как посчитали, что она неправильно носила хиджаб. Морадхани заступился за супругу, в результате чего возник конфликт. В какой-то момент полицейские применили оружие, выстрелив в боксёра четыре раза.

Супруги обратились в суд с просьбой расследовать инцидент, однако он отклонил их запрос. После этого они решили предать историю гласности, выйдя на СМИ.

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