Хабиб Нурмагомедов: наследие продолжается, не пропустите

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс титульного поединка между соотечественником Исламом Махачевым и бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой.



«А это уже серьёзный разговор. Просто наследие продолжается, не пропустите», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.



Бой состоится в Абу-Даби 22 октября и возглавит турнир UFC 280.



Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.



Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.