Василевский объяснил, за счёт чего Махачев сможет одолеть Оливейру

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
«Знаете, у Ислама есть большое преимущество в плане его школы. Во-первых, у него отличная база боевого самбо. У него очень хорошие переводы и хороший контроль. И он довольно чувствительный боец при переходе от ударов к борьбе. Поэтому у Ислама будет преимущество в тейкдаунах. Не секрет, что Оливейра — крутой грэпплер. Но я думаю, что за счёт контроля, физического преимущества и базы боевого самбо Ислам сможет переводить и доминировать сверху в партере.
Там ничего не нужно придумывать замысловатого. Это обычная работа в стойке, как он это делает, обычные переводы. Причём Ислам хорошо переводит за счёт подножек, подхватов, зашагиваний. Арсенал тейкдаунов очень богатый. И от таких приёмов бразильцы и американцы плохо защищаются. То есть они хорошо защищаются от проходов в ноги, от работы в корпус, а от бросков ногами наоборот плохо. И соответственно Ислам будет без труда переводить при сближении и контролировать.
Конечно, Оливейра может попытаться нокаутировать Махачева в стойке. Такие опасения есть не только у нас с вами, но и у самого Ислама и его команды тоже есть. Поэтому они, скорее всего, будут готовы [к такому развитию событий]. Я уверен, что как и во многих других боях, Ислам не будет обмениваться и зарубаться с Оливейрой. Мне кажется, он не будет давать такого шанса», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
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