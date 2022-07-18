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Видео: 56-летний Майк Тайсон показал скоростную ударную работу

Видео: 56-летний Майк Тайсон показал скоростную ударную работу
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон продолжает поддерживать форму, несмотря на завершение профессиональной карьеры.

Так, нынешний тренер Тайсона, Рафаэль Карвальо, опубликовал видео, в котором боксёр отрабатывает удары по корпусу. Опубликованный пост прокомментировали бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум и экс-претендент организации в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберт Бёрнс.

Вердум: «Уау, это впечатляет».

Бёрнс: «Тренер выглядит зловеще».

Ранее в интервью Тайсон рассказал о трёх годах в тюрьме, назвав их «лучшими в своей жизни». Напомним, в 1992 году американец был осуждён на шесть лет за изнасилование модели Дезире Вашингтон, однако вышел досрочно в 1995-м.

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