Майк Тайсон: три года в тюрьме были лучшими в моей жизни
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон рассказал, как относится к своему тюремному заключению.
Напомним, в 1992 году Тайсон был осуждён на шесть лет за изнасилование модели Дезире Вашингтон и вышел досрочно в 1995-м.
«Я хорошо ко всем относился. В тюрьме я провёл три лучших года в своей жизни. Там я обрёл покой. Деньги ничего не значат, когда у вас нет покоя. Всё дело в балансе. Вам нужно здравомыслие, чтобы управлять любой из сфер вашей жизни.
В тюрьме я бегал по восемь-девять миль. А ночью я бегал по своей камере. А иногда просто прыгал. В моей камере был бетонный пол, и я разбил его. Я весил 130 кг, а когда вышел, был 98 кг», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.
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