Артур Бетербиев: меня спросили, какой из боёв был особенным. Но я не смог ответить
Поделиться
Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился мыслями о своей карьере.
«Сейчас на моём счету 18 боёв в профессионалах. Каждый из них был особенным для меня. Какой-то бой был первым, какой-то принёс пояс. И все они складывали мою карьеру. Недавно у меня спросили, какой из боёв был особенным для меня. Но я не смог ответить. Все они уже прошли, надо смотреть вперёд, а не назад», — написал Бетербиев.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
20:09
-
19:52
-
19:28
-
18:36
-
18:19
-
18:16
-
17:52
-
17:21
-
17:13
-
16:39
-
16:23
-
15:05
-
14:17
-
13:37
-
12:46
-
11:44
-
11:33
-
10:46
-
09:20
-
08:57
-
08:45
-
04:58
-
01:21
-
01:00
-
00:43
-
00:43
-
00:25
- 18 июля 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:06
-
21:29
-
21:16
-
21:03
Партнерский контент