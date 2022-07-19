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Артур Бетербиев: меня спросили, какой из боёв был особенным. Но я не смог ответить

Артур Бетербиев: меня спросили, какой из боёв был особенным. Но я не смог ответить
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Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился мыслями о своей карьере.

«Сейчас на моём счету 18 боёв в профессионалах. Каждый из них был особенным для меня. Какой-то бой был первым, какой-то принёс пояс. И все они складывали мою карьеру. Недавно у меня спросили, какой из боёв был особенным для меня. Но я не смог ответить. Все они уже прошли, надо смотреть вперёд, а не назад», — написал Бетербиев.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Блиц-опрос Артура Бетербиева:

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